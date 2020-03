AEX licht lager, ABN AMRO zakt dik 7 procent

Nog even doorbijten, maar er zijn ook lui die het positief zien:



"Want het moment dat er meevallers gaan komen komt steeds dichterbij. In Europa zien we al afnames van nieuwe gevallen of piekvorming. Dat kan volgende week in de VS ook al het geval zijn. Want er zijn sinds de afgelopen weken allerlei ontwikkelingen gaande om te verwachten dat het coronavirus gaat afnemen.



Het weer gaat beter worden, men is met allerlei bestaande medicijnen aan het experimenteren, men begrijpt het virus steeds beter en kan daardoor patiënten beter helpen, overheden hebben verregaande maatregelen genomen en mensen zijn veel voorzichtiger geworden.



Het zijn allemaal factoren die gezamenlijk het grote verschil gaan maken."