Volvo-moeder Geely voorziet zwaarste jaar ooit

Na de crisis hebben veel gewone burgers met een vast contract extra geld over. Kans dat dit de economie enigsinds boost is dan ook aanwezig (men wil echt nog wel op vakantie of een auto kopen, alleen liever niet nu). Alles hangt af van de duur van de crisis. Als we eind juli nog in lockdown zitten is een nieuwe bear markt een garantie. Autofabrikanten zitten qua kapitaal meestal wel goed. Volvo doet het in de elektrische en hybride markt alleen niet zo goed, uitstel van verkoop kan dus leiden tot andere keuzes met daling van waarde aandeel Geely als gevolg.



Verkopen dus.