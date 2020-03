Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Vastned stelt zijn aandeelhoudersvergadering die voor 16 april op de agenda stond uit. Dit als gevolg van de maatregelen omtrent het nieuwe coronavirus en de gezondheid en veiligheid van aandeelhouders, medewerkers en andere belanghebbenden.

Vastned zegt daarmee de voorschriften van de WHO te volgen. Volgens het bedrijf is het momenteel onzeker of een aandeelhoudersvergadering kan worden gehouden "op een wijze die gezondheid en veiligheid waarborgt en waarmee tegelijkertijd recht gedaan wordt aan de aandeelhoudersvergadering".

Vastned zal zijn aandeelhouders tijdig informeren over een nieuwe datum, zodra deze bekend is.