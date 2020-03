'Damrak maakt zich op voor nieuwe onrustige week'

Gepubliceerd op | Views: 2.041

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag iets hoger te openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen afwachtend te beginnen. Beleggers maken zich op voor nieuwe onrustige week die wederom in het teken zal staan van de coronapandemie. Aan het cijferfront gaat de aandacht vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat aan het einde van de week naar buiten komt.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde zondag de piek in het aantal dagelijkse doden in de VS als gevolg van het coronavirus over twee weken te verwachten. De regels voor het behouden van "sociale afstand" tot elkaar blijven van kracht tot 30 april. De president verwacht dat het land rond 1 juni "op weg is naar herstel". Eerder hoopte Trump dat tegen Pasen het ergste voorbij zou zijn.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de banken van de eurozone gevraagd om voorlopig geen dividend uit te keren aan aandeelhouders zolang de coronapandemie blijft duren. Ook inkoopacties van eigen aandelen zijn voorlopig uit den boze. Rabobank liet weten gehoor te geven aan de oproep en voorlopig geen dividend uit te keren. Ook ING en ABN AMRO betalen voorlopig geen dividend uit. De Belgische bank KBC volgt het advies van de ECB eveneens op. ABN AMRO liet tevens weten in het eerste kwartaal een verlies te verwachten.

Lening

De Europese Commissie verklaarde geen plannen te hebben om zelf een lening uit te geven om de maatregelen vanwege de virusuitbraak te kunnen bekostigen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageerde daarmee op berichtgeving van het Duitse tijdschrift Der Spiegel, dat meldde dat die coronalening een voorloper zouden worden van de veelbesproken 'eurobonds'. Die eurobonds, een door de eurolanden gezamenlijk uitgegeven schatkistpapier, zijn inzet van een flinke ruzie binnen de Europese Unie.

Zorgtechnologieconcern Philips heeft de eerste honderd beademingsapparaten geleverd naar Nederland uit zijn fabrieken in de Verenigde Staten. Vrijdag leverde het Nederlandse bedrijf al de eerste honderd patiëntbewakingssystemen vanuit Duitsland. De komende weken zal het resterende deel van de order, 900 beademingsapparaten en 900 patiëntbewakingssystemen, worden geleverd.

Heineken

Bierbrouwer Heineken scheldt vanwege de coronacrisis horecaondernemers die een pand huren van de brouwer een halve maand huur kwijt. Daarmee hoopt Heineken de ondernemers die in afwachting zijn van steun van de overheid enige financiële lucht te bieden.

Reisorganisatie TUI heeft in Duitsland een staatslening ontvangen om de crisis te doorstaan. TUI heeft de lening van 1,8 miljard euro nodig omdat het vrijwel geen omzet meer draait. Met de lening beschikt het bedrijf over een totale pot geld van 3,1 miljard euro.

De euro was 1,1090 dollar waard, tegen 1,1070 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,2 procent tot 20,82 dollar. Brentolie kostte 5,5 procent minder op 23,57 dollar per vat.