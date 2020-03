ING schrapt dividend om coronacrisis

Het voorstel om nu dividend uit te keren wordt geschrapt, niet het uitkeren van dividend wordt definitief geschrapt. Er wordt louter gezegd: we houden nu alle cash binnenboord in afwachting van de effecten van Corona. Verstandig besluit voor nu. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Als later, na afloop van deze crisis, blijkt dat er toch geld over is, dan komt dit ten gunsten van de aandeelhouder. Uitkeren in 2020 ligt misschien wel te gevoelig, maar in 2021 kan dat dan alsnog gebeuren