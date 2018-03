Ook Wall Street dicht vanwege Goede Vrijdag

Goed gezien Turbo. In Amerika zijn ze nog niet zo gek hun christelijke tradities in te leveren voor relatieve nieuwkomers met culturen die haaks staan op democratie. Jammer voor de multiculti's hier die dromen van een soort nationale schapenslachtdag e.d. dat de USA toch in deze niet het goede voorbeeld geeft.



Maar goed: wat niet is kan komen en tot die tijd: lekker drammen en drammen om al onze tradities weg te vagen. Doorgedraafde onnadenkende GroenLinksers, PvdA-ers gaan hierin meestal nog verder dan de nieuwe immigranten. Laatste beseffen waarschijnlijk ook meer dat bijvoorbeeld Moslim- of Caribische cultuurtjes tot weinig welvaart zal leiden. In tegendeel als in de cultuur het alleen om religie en de familie gaat, is het land altijd tweeds.



Groet, Jonas



PS Ik zal alle nieuwe immigranten verplicht willen stellen een aantal aflevering te bekijken van de TV-serie "Vaarwel Nederland" over Nederlandse emigranten en wat ze er voor over hadden te slagen door hard werken, aanpassen etc etc