Ook Wall Street dicht vanwege Goede Vrijdag

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen blijven vrijdag gesloten vanwege Goede Vrijdag. In tegenstelling tot op de Europese beurzen wordt er maandag, op tweede paasdag, wel gehandeld in New York.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag in aanloop naar het lange paasweekeinde in de plus. De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 1,1 procent op 24.103,11 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 2640,87 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,6 procent tot 7063,44 punten.