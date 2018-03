Weer rumoer bij pakketsorteerders PostNL

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - Pakketsorteerders bij PostNL blijven zich roeren in de roep om betere arbeidsvoorwaarden. Dit keer zijn het de uitzendkrachten van sorteercentra in Kolham, Waddinxveen, Den Bosch en Dordrecht die zich laten horen. Een aantal van hen zal dinsdag naar het hoofdkantoor van PostNL gaan om aandacht te vragen voor de huidige gang van zaken, zo meldt vakbond FNV.

Volgens de bond is de werkdruk in de sorteercentra te hoog. Te vaak moeten werknemers ook te zware pakketten sjouwen. Verder hekelen uitzendkrachten het feit dat ze pas kort van te voren horen of ze wel of niet moeten werken. Daarnaast willen ze dat het loon gelijk wordt gesteld aan dat van de eigen cao van PostNL. Het gaat om oproepcontracten met vooral avond en nachtdiensten.

De aankondiging volgt kort op een eerdere eis over loon die FNV bij PostNL neerlegde. De bond verwijt het postbedrijf eerder mensen jarenlang via schijnconstructies aan het werk te hebben gezet en wil enkele tonnen aan achterstallig loon voor medewerkers van het pakketsorteerdepot in het Groningse Kolham.

FNV legt uit dat harde acties met uitzendkrachten op de sorteercentra vrijwel onmogelijk is. Werknemers zijn relatief eenvoudig te vervangen en de groep mensen die het betreft zijn volgens de bond uiterst kwetsbaar. Daarnaast kan PostNL volgens FNV vrij eenvoudig inspringen op actiedreigingen, door vrachtwagens naar een andere sorteercentrum te sturen.