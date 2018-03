'TomTom richt zich op drie groeiende divisies'

Gepubliceerd op | Views: 905

AMSTERDAM (AFN) - TomTom blijft zich vooral richten op zijn divisies 'automotive, enterprise en telematics', die allemaal groei laten zien. Dat heeft topman Harold Goddijn van de navigatiedienstverlener gezegd tegen persbureau Bloomberg. Hij herhaalde daarbij dat geruchten dat TomTom een adviseur ingehuurd zou hebben om op zoek te gaan naar mogelijke kopers niet waar zijn. Verder wilde hij daarover geen commentaar geven.

De koers van TomTom steeg woensdag ruim 10 procent na berichten dat gekeken wordt naar een koper voor het hele bedrijf of een minderheidsbelang. Het bedrijf sprak de berichten woensdagavond laat al tegen door middel van een persverklaring. TomTom eindigde donderdag vervolgens met een min van 8,2 procent als de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen in Amsterdam.

Goddijn zei ook nog dat TomTom momenteel 'best owner' is van zijn consumententak. Bij die grootste divisie van het bedrijf, verantwoordelijk voor onder meer de navigatiekastjes waar het bedrijf groot mee werd, loopt de omzet al een tijdje terug. Bijna niemand gebruikt nog zulke apparaten voor navigatie in de auto nu smartphones dat kunstje ook beheersen. Er worden wel ook nog sporthorloges en actiecamera's gemaakt, maar dat alleen biedt weinig soelaas.