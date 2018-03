Inflatie Frankrijk loopt op

Gepubliceerd op | Views: 513 | Onderwerpen: Frankrijk, inflatie

PARIJS (AFN) - De inflatie in Frankrijk is in maart opgelopen naar 1,5 procent op jaarbasis, van 1,2 procent een maand eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Franse statistiekbureau.

Economen hadden gemiddeld verwacht dat de inflatie zou stijgen naar 1,4 procent. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode werd een inflatie opgetekend van 1,7 procent, tegen 1,3 procent een maand eerder.

Verder werd bekendgemaakt dat de uitgaven van Franse consumenten in februari met 2,4 procent waren gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Deze stijging was sterker dan geraamd. De producentenprijzen lagen in Frankrijk vorige maand 0,1 procent hoger dan in januari.