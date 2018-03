Volgens het jaarverslag 2016-2017 heeft dit aandeel nog een zeer forse overwaardering. Meer dan 35%. Gelet op de uitgifte van aandelen tegen een koers van € 65,-- per 30 maart en een beurskoers van € 72,50, denk ik niet dat vastgoedbeleggers in Nederland op dit aandeel zitten te wachten. Er zijn nog genoeg vastgoedaandelen te koop met een behoorlijke onderwaardering. We gaan het zien.