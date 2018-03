Retail Estates wil ook notering in Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 160

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische vastgoedconcern Retail Estates wil een extra beursnotering in Amsterdam. Het bedrijf dat al geruime tijd in Brussel is genoteerd, heeft daarvoor inmiddels een aanvraag ingediend. Het bedrijf heeft in totaal ruim 800 panden in het portfolio met een winkeloppervlakte van bijna een miljoen vierkante meter.

Retail Estates kondigde de stap vrijdag aan, tegelijk met een strategie-update. Het bedrijf mikt naar verluidt op een totale kapitaalverhoging van zo'n 100 miljoen tot 125 miljoen euro. Dat geld wil het bedrijf investeren in de uitbreiding van zijn voetafdruk op de Nederlandse vastgoedmarkt. De stap naar Nederland bestempelde het bedrijf eerder als risicospreiding. Inmiddels worden de overnames aan elkaar geregen.

De Belgen bezitten in Nederland onder meer vastgoed in Zwolle, Apeldoorn, Cruquius, Leiderdorp en Heerlen.