Beurzen dicht op Goede Vrijdag

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag gesloten vanwege Goede Vrijdag. Ook in de Verenigde Staten wordt niet gehandeld op deze dag. Ook maandag, op tweede paasdag, zijn de beurzen in Europa dicht. Dan is er echter wel een handelssessie op Wall Street.

Volgende week moeten beleggers het doen met een nagenoeg lege agenda. In Amsterdam opent nog een aantal kleinere fondsen de boeken. Op Wall Street gaat de aandacht dinsdag uit naar Spotify. Het Zweedse bedrijf achter de gelijknamige muziekstreamingdienst maakt dan zijn debuut op de beurs.

De AEX-index in Amsterdam eindigde donderdag 0,5 procent in de plus op 529,52 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 781,44 punten. Londen en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij, Frankfurt ging 1,3 procent vooruit.

De euro was vrijdagochtend 1,2311 dollar waard, tegen 1,2287 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.