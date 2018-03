Afzetprijzen industrie iets omhoog

Gepubliceerd op | Views: 0

DEN HAAG (AFN) - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 0,3 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijsstijging is kleiner dan een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie 1,4 procent duurder.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in februari ruim 1 procent goedkoper dan een jaar terug. Een maand eerder was er nog een prijsstijging van ruim 5 procent, aldus het statistiekbureau.

De afzetprijzen van de chemische industrie waren in februari ruim 1 procent hoger dan een jaar eerder. In januari waren chemische producten bijna 4 procent duurder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs, merkt het CBS daarbij op.

Net als in de chemie was ook de prijsstijging van de metaalproducten-, de rubber- en kunststof-, de auto-industrie en de machine-industrie groter dan de gemiddelde stijging in de industrie. De prijzen in de elektrotechnische en voedingsmiddelenindustrie lagen daarentegen lager dan een jaar eerder. Dat gold ook voor de gemiddelde prijzen van de bedrijfsklasse reparatie en installatie van machines.