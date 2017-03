Sterkere economie VS duwt Wall Street omhoog

Gepubliceerd op | Views: 634 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger gesloten. Financiële bedrijven veerden op door meevallende cijfers over de groei van de Amerikaanse economie. Verder was oliebedrijf ConocoPhillips een opvallende stijger en ging yogakledingbedrijf Lululemon Athletica door de knieën.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 20.728,49 punten. De brede S&P 500 won ook 0,3 procent op 2368,06 punten en schermenbeurs Nasdaq noteerde eveneens 0,3 procent hoger op 5914,34 punten, het hoogste slot ooit.

Economische groei

In een definitieve raming bleek dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van vorig jaar met 2,1 procent is gegroeid op jaarbasis. Bij een eerdere schatting werd een groei met 1,9 procent gemeld. Economen rekenden in doorsnee op een bijstelling naar 2 procent. De wat sterkere groei is mede te danken aan de consumentenbestedingen die hoger lagen dan eerder werd aangenomen.

De economische cijfers gaven financiële fondsen een zetje. Zo dikten de banken Goldman Sachs en JPMorgan en creditcardmaatschappij American Express tot 1,2 procent aan.

ConocoPhillips

Beleggers reageerden enthousiast op een aankondiging van ConocoPhillips. Het concern verkoopt voor 13,3 miljard dollar aan olie- en gasbezittingen in Canada aan Cenovus Energy. Met de opbrengst wil ConocoPhillips de schuld verlagen en eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg bijna 9 procent. Investeerders van Cenovus Energy namen het bedrijf de aankoop niet in dank af. Het aandeel leverde bijna 14 procent in.

Het Canadese Lululemon leverde ruim 23 procent in. De onderneming kwam met zwakke vooruitzichten voor het eerste kwartaal en werd vervolgens ook getrakteerd op negatieve rapporten van analisten.

De euro noteerde 1,0681 dollar, tegen 1,0727 dollar bij het slot van de Europese handel eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 50,36 dollar en Brentolie werd 0,9 procent duurder op 52,90 dollar per vat.