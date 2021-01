EU-functionarissen: intrekken brexitprotocol was blunder

quote: IceBear1 schreef op 30 januari 2021 23:30:

Als ieder land naar ratio van inwoners krijgt, dan is er toch niets om over te vechten? Zo moeilijk kan het toch niet zijn?

Als ieder land naar ratio van inwoners krijgt, dan is er toch niets om over te vechten? Zo moeilijk kan het toch niet zijn?

Hoi @ IceBear, ik ben het met je eens. Alle landen op onze aardbol zouden dezelfde toegang moeten krijgen tot belangrijke vaccins. En ook in hetzelfde tijdsbestek. Bij een beperkt produktievolume wordt dat direkt een issue. En tussen Groot-Brittannie en Europa speelt nog een extra issue : Brexit.Als de wereld , of zelfs maar een deel van de wereld , medisch bedreigd wordt , dan mag je je afvragen of een economisch principe (eigen landen eerst) moet voorgaan op het menselijke aspect : We kunnen redden , dus we zullen delen. Politiek , economie , en ethiek ..