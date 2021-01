AppleTV maakt miniserie over val van kantoorverhuurbedrijf WeWork

CUPTERTINO (ANP/BLOOMBERG) - On demand-videodienst AppleTV gaat het debacle rondom de val van kantoorverhuurbedrijf WeWork vereeuwigen tot een miniserie. Acteur Jared Leto kruipt in de huid van voormalig WeWork-baas Adam Neumann, actrice Anne Hathaway speelt zijn vrouw en mede-oprichter van WeWork, Rebekah.

De miniserie krijgt de titel 'WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork' en volgt "de met hebzucht gevulde opmars en onvermijdelijke val van WeWork, een van 's werelds meest waardevolle startups, en de chaotische liefde van de narcisten die het allemaal mogelijk maakten", prijst AppleTV de serie aan.

WeWork werd in 2010 opgericht. Tot vorig jaar stond het bedrijf te boek als groeibriljant, maar bij het najagen van een beursgang kwamen investeerders erachter dat het bedrijf niet bepaald winstgevend was. Daardoor kelderde de waardering van het bedrijf gigantisch. In januari 2019 werd het bedrijf nog gewaardeerd op 47 miljard dollar, na de ophef was het nog maar 8 miljard dollar waard. Ook raakte topman Neumann in opspraak omdat hij onder meer zijn familie belangrijke posities gaf en met een eigen bedrijf vastgoed kocht dat hij daarna aan WeWork doorverkocht.

In april 2020 sleepte We Company, het moederbedrijf WeWork, zijn grootste aandeelhouder SoftBank Group voor de rechter. De Japanse investeerder zag namelijk af van een investering van 3 miljard dollar in extra WeWork-aandelen. Daarmee heeft SoftBank een bestaand contract geschonden, vindt We Company, dat compensatie wil als SoftBank niet alsnog aandelen koopt.