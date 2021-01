'Lockdown funest voor ondernemersvertrouwen'

Thuiswerken daar ben ik niet op tegen. Echter, we hebben fantastische kantoorgebouwen gebouwd. Een fysiek gebouw is in mijn beleving een "visitekaartje" voor het bedrijfsleven. Een van de afwegingen bewust of onbewust om met een bedrijf wel of niet in zee te gaan. Als het bedrijf niets voor elkaar heeft, slordig is, kun je je al snel afvragen of dit ook iets zegt over het product of diensten die zij leveren. Anderzijds, wanneer alles netjes en goed voor elkaar is, dan nodigt dit uit tot zaken doen. Daarnaast komt er zoveel bij kijken wanneer men een fysiek gebouw in bezit heeft of huurt. Personeel dat nu thuis werkt, komt niet of nauwelijks met collega's in aanraking. Tijdens pauzes maken collega's normaal gesproken een algemeen praatje en kijken ze bijv. naar kleding, schoenen en dergelijke of spreken over de aanschaf van een andere, nieuwe auto, vakantiereizen enz. enz. De een stak de ander aan en zo heb je "onbewust" een soort van marketing. Daar heeft de economie baat bij. Ook moet een fysiek gebouw beveiligd, schoongemaakt, onderhouden worden. Bedrijven die indirect daar iets mee te maken hebben profiteren daar ook van. Ik zou het ontzettend jammer vinden als al die kantoren verdwijnen laat staan de vele fysieke winkels. Nu zitten velen thuis te werken "ondergedoken" achter een computerscherm. De leefbaarheid, het straatbeeld wordt erdoor zeer beperkt.