'Lockdown funest voor ondernemersvertrouwen'

DEN HAAG (ANP) - De lockdown is funest voor het ondernemersvertrouwen, meldt brancheorganisatie VNO-NCW. De meeste bedrijven weten misschien het hoofd boven water te houden, volgens de organisatie is het nog maar de vraag of ze kunnen investeren in hun toekomst.

VNO-NCW ondervroeg voor een corona-enquête tientallen branchedirecteuren. Het merendeel van de ondervraagden zegt de afgelopen drie maanden pessimistischer te zijn geworden over de staat van de economie. Slechts een klein deel werd optimistischer. De ondernemers zijn somberder omdat de omzetten te lijden hadden van de coronacrisis en de aangescherpte lockdown. Ruim een derde van de branches ziet een sterke afname van de omzet, nog eens ruim een derde ziet een beperkte afname.

Voor het eerste kwartaal van 2021 verwachten veel branches dat de omzet stagneert of verder zal dalen. Maar 4 procent zegt op groei te rekenen. De ondernemers vestigen hun hoop op het vaccineren. Ook dan, als het grootste gedeelte van de bevolking een prik heeft gehad, denkt een derde van de ondervraagden aan een lichte tot sterke daling in vergelijking met de periode voor de virusuitbraak. Dat geldt met name voor de cultuursector, zoals musea en bioscopen, maar ook cateraars.

Negatieve instelling

Die negatieve instelling verklaart VNO-NCW door de impact van de coronacrisis op het vermogen tot investeren. Een derde van de ondervraagde ondernemers denkt dat de impact op voorgenomen investeringen groot is. Een kwart van de branchedirecteuren meldt dat het eigen vermogen flink is afgenomen. Bijna de helft meldt een lichte afname van het eigen vermogen. Het gebrek aan ruimte voor investeringen en de schuldenberg die ondernemers hebben opgebouwd door de coronacrisis worden het meest genoemd als obstakel om te kunnen herstellen.

Hoewel veel branches nog niet zeggen dat bedrijven op omvallen staan, verwacht een op de vijf branchedirecteuren wel dat tot een kwart van de bedrijven in hun branche gaat omvallen. Vijf procent van de directeuren denkt zelfs dat tot de helft van de bedrijven het niet zal redden.