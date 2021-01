Novartis verwacht 'substantiële doses' coronavaccin te leveren

BASEL (ANP/BLOOMBERG) - De Zwitserse farmaceut Novartis kan "substantiële doses" van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech leveren. Dat heeft Novartis-topman Vas Narasimhan tegen de Zwitserse krant Schweiz am Wochenende gezegd. De topman zei ook groen licht van autoriteiten te verwachten voor het gebruik van productiefaciliteiten in het Zwitserse Stein.

Novartis bevestigde vrijdag dat het een overeenkomst had getekend om de makers van het vaccin te helpen bij de productie, vanwege de sterke vraag naar het vaccin. De productie bij Novartis begint naar verwachting vanaf het tweede kwartaal, de leveringen volgen in het derde kwartaal. De topman wilde nog geen exacte aantallen noemen.

Volgens de krant is Novartis ook bezig met "verdere overeenkomsten" om belangrijke delen van het productieproces over te nemen, zoals het in het flesje stoppen van het vaccin. Dat zou met name in Europa maar ook in Azië moeten gebeuren.

Gesprekken

De topman van Novartis zei eerder al dat er gesprekken lopen met verschillende farmabedrijven om bij te springen bij de productie van vaccins of behandelingen tegen het coronavirus.

Afgelopen week maakte het Franse Sanofi ook bekend het coronavaccin van Pfizer/BioNTech te gaan produceren. Het zou gaan om meer dan 100 miljoen doses dit jaar. Sanofi werkt samen met branchegenoot GlaxoSmithKline aan een eigen vaccin. De komst daarvan liep onlangs vertraging op en nu verwachten beide bedrijven dat vaccin pas eind dit jaar op de markt te kunnen brengen.