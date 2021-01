British Airways test digitaal gezondheidspaspoort

Van de week was er elke dag een gesprek met een vaccin expert op bnr, wat opviel was hun vrij nuchtere toon rondom corona, bijna allemaal wezen ze als oorzaak van corona, naar het steeds verder ontwrichten van natuur en klimaat, als hoofdveroorzaker van de verspreiding van het virus wezen ze allen naar het ongebreidelde vliegverkeer, ik denk dat je dit het beste aan de amerikaanse corona cijfers kunt zien!

Er is hoop, abn die altijd de peperdure vliegopleidingen financieert, wil daar mee stoppen, natuurlijk omdat ze zelf ook in zwaar corona weer zitten, ik hoop maar dat ze doorzetten, dan komen er in ieder geval minder piloten om die giga vervuilers te bedienen!!

Klimatologische veranderingen zorgden er van de week voor dat we 5 dagen achter elkaar regen of harde regen hadden,de combinatie;regen, krant is een hele slechte, die moet je strikt scheiden, gelukkig bleven we vandaag op de wekelijkse kranten dy-day lekker droog, heel verontrustend is dat het nog niet eerder in mijn kranten loopbaan voorkwam dat zo iets gebeurde, lieve vlieg vervuilers; ga in ieder geval voor de kortere afstanden met de trein,dan vervuil je 6x minder!!

Ook op de beurs ging ik zwaar nat van de week, steeds meer gaat de schijnhandel de koersen bepalen op de beurs, dan zie je drama's zoals air france en unibail enorme groene sprongen maken, dankzij onze onvolprezen shortertjes, in amerika zie je deze schijnzooi heel het evenwicht uit de beurs halen, dit was ook de reden waarom wij zo'n eind nat gingen, na half 4 ging alles in de vrije val, bijna elke dag, zeer geachte beurspolitie; schop deze beurs relschoppers en vernielers met de meeste spoed van de beurs, ze verrijken zich enorm over de rug van gewone eerlijke beleggers, hun akties vernielen in toenemende mate het beursklimaat!!!!

Het aexje schreef -3,6% ik moest er nog een tikje bij doen;-3,8% asmi, shell en asml doken rond de 5% lager, ook aperam ging met Dalm naar beneden, Aaike, Dalms topspeler verwacht nog meer stagnatie,hij heeft zo ongeveer zijn hele voorraad oudijzer verkocht, de hymilaja berg is geslonken tot een veluwe heuveltje!!

Alleen de beste spaarpot van de beurs; post nl, schreef net groen er zijn al profeten, die meer dan 30 eurocent dividend voorspellen, ik zou zeggen, reken je nu niet te rijk; post nl wil ook 4 hypermoderne sorteer centra er bij bouwen en Blokland International Building rekent daar het lieve prijsje van 150 miljoen € voor, het neemt niet weg, dat ik ook in een heel leuk dividend verhaal geloof, dat mijns inziens alleen nog maar leuker wordt in de toekomst!!

Vandaag voorbereidend werk voor de domste klus doen, die elk jaar terug komt; de akker omspitten, hoe harder je werkt, hoe meer je achteruit boert!!

Morgen bij de Opperste Wijsheid op bezoek, als onze jeugd meer in dit Boek der boeken zouden lezen en daarnaar handelen, dan hadden de MEers een makje voortaan!!

Maandag hoop ik dat de beurs ME al dat tuig van de beurs veegt, dan gaat de echte eerlijke handel de boel weer bepalen en dan behoor ik met mijn topspelers zeker bij de winnaars!!SJALOOM!!!