'Helft kijkt niet naar opstalverzekering na verbouwing'

AMSTERDAM (ANP) - Bijna de helft van de Nederlanders kijkt niet naar de opstalverzekering na een verbouwing. Door een verbouwing kan een huis meer waard worden. Als de opstalverzekering niet aangepast is aan de nieuwe waarde van het huis, kunnen verzekerden het risico lopen bij schade niet het volledige bedrag uitgekeerd te krijgen. Daarvoor waarschuwt prijsvergelijker Pricewise.

Veel mensen denken dat een kleine verbouwing weinig invloed heeft op de waarde van hun huis en tuin, stelt Pricewise. Daardoor controleren ze de opstalverzekering na een verbouwing meestal niet. Maar dat is een "grote vergissing", zegt Arno Baas, verzekeringsexpert bij Pricewise. "Zowel een kleine als grote verbouwing kan leiden tot een grote stijging in de waarde van je woning."

Doorgaans is het geen probleem als de opstalverzekering niet is aangepast en verzekerden daardoor voor een lager bedrag zijn verzekerd dan de woningwaarde, zegt Baas. De meeste verzekeraars bieden volgens hem garantie tegen onderverzekering. "Maar wanneer je verbouwd hebt en dit niet hebt doorgegeven aan je verzekeraar, kan het zo zijn dat deze garantie komt te vervallen. Bij schade krijg je dan niet het volledige bedrag uitgekeerd."

Volgens Pricewise is er door de coronacrisis flink verbouwd het afgelopen jaar. Ruim driekwart van de Nederlanders verbouwde de afgelopen drie jaar hun huis of tuin. Het merendeel van de verbouwingen vond plaats tijdens de coronacrisis. Met name mensen met een koopwoning verbouwden. Daarbij ging het veelal om kleinere verbouwingen, zoals een nieuwe vloer of stucwerk. Bijna de helft van de Nederlanders keek daarbij niet naar de opstalverzekering na de verbouwing, becijferde de prijsvergelijker. Mensen die een grote verbouwing lieten doen, zoals het vervangen van de keuken of het installeren van een dakkapel, keek meestal wel naar de opstalverzekering. Bij slechts 33 procent van de Nederlanders paste de opstalverzekering nog bij de woning na verbouwing.