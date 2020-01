Visa voert winst op

Gepubliceerd op | Views: 214

SAN FRANCISCO (AFN) - Visa heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar de winst opgevoerd. De creditcardmaatschappij verwerkte meer betalingen en zag ook het volume aandikken, zo kwam donderdag nabeurs in de Verenigde Staten naar voren uit een handelsbericht. Ook de sterke feestdagenperiode deed een duit in het zakje.

Visa zette een winst in de boeken van bijna 3,3 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 3 miljard dollar. De opbrengsten dikten aan van 5,5 miljard dollar tot 6,1 miljard dollar. De resultaten waren in lijn met de verwachtingen van marktkenners.

Het aandeel Visa zakte desondanks in de nabeurshandel op Wall Street. Dat kwam onder meer omdat Visa verwacht meer geld kwijt te zijn aan de financiële prikkels die het uitdeelt aan banken en winkeliers om transacties via Visa te verwerken.