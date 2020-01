Wall Street veert op na opmerkingen WHO

De WHO die vanaf het begin de situatie al onderschat ook omdat ze niet alle informatie krijgen (china) en niet alle informatie snappen, zelfs veel experts tasten nog redelijk in het duister en alles hangt vooral vast aan aannames dus hoe zeker kun je zijn... die organisatie zegt dus eigenlijk... gewoon doorgaan.



Repatrieer alle buitenlanders uit china naar je eigen land en laat ze lekker hun gang gaan om ze daarna pas thuis te laten werken en misschien daarna... ownee 14 dagen al om laat maar.. ow er zijn nieuwe besmettingen... hoe kan dat nou.. gaat sneller dan verwacht...



Van geen nood naar nood maar maakt niet uit.



De koersen stijgen dus de muziek is nog niet afgelopen.



Maar het maakt dus ook niet uit hoe erg de who iets vind en er naast zit tov eerdere aannames, als ze maar aangeven dat het alsnog allemaal niet zo erg is.



Misschien valt het ook allemaal mee, laten we dat vooral hopen maar waarom moet de beurs dan na niet of nauwelijks per saldo gezakt te zijn alweer omhoog.



Schade voor de wereldhandel is er zeker natuurlijk.



Dat is dus weer het gratis geld wat een steeds lager rendement en een steeds hoger risico moet accepteren omdat er geen alternatief is.



Banken plaatsen gigantische bedragen bij de ECB tegen -0.5%, moet je nagaan wat dit bedrag zou zijn als het 0% zou zijn.



Het geld komt dus helemaal niet in de echte economie maar zorgt wel voor afbraak van spaargeld en pensioenen.



Gekkenhuis.



Tech aandelen tov value aandelen nog duurder dan in de dot.com bubble.

Margin lending op record.

Schulden op record.



In het verleden was het greenspan die de crisis veroorzaakte door de rente te lang op 1% te hebben gehouden.



Veel lagere schulden waren al een reden voor een vorige paniek.



Veel lagere waarderingen waren in het verleden al een reden voor een serieuze marktcorrectie.



Nu is alles anders.

Yes dit is hem dan toch eindelijk.



This time its really different. ;)



Alle waarschuwingen dat zo de vorige crisis niet nog een keer zou moeten gebeuren en er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen terwijl alle oorzaken alleen maar groter zijn geworden.



Hoe ga je deze rekeningen ooit betalen zonder crisis en voorlopig is de mondiale reactie nog lagere rentes want dat lost zoveel op want de inflatie moet omhoog om de schulden die nooit afbetaald kunnen worden te verdampen door inflatie...



En dan komt er een event die zorgt voor krimp en dan.... -2% rente... -5%??