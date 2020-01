Wall Street veert op na opmerkingen WHO

Gepubliceerd op | Views: 3.870

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan, na eerder op de dag flink in het rood te hebben gestaan. Beleggers verwerkten opmerkingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die instantie noemde de uitbraak van het nieuwe coronavirus weliswaar een internationale noodsituatie, maar verklaarde tegelijkertijd dat beperkingen op handel of reizen niet nodig zijn.

De Dow-Jonesindex eindigde de sessie 0,4 procent hoger op 28.859,44 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omhoog tot 3283,66 punten en techbeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 9298,93 punten.

Beleggers kregen ook een reeks handelsberichten van grote beursfondsen voor de kiezen. Facebook verloor na een teleurstellende handelsupdate 6,1 procent, wat gelijk staat aan tientallen miljarden dollars aan beurswaarde. De socialmediagigant had te maken met sterk gestegen kosten, onder andere door maatregelen voor het bestrijden van nepnieuws. Ook groeide de omzet in het vierde kwartaal in het laagste tempo in de geschiedenis van het bedrijf.

Coca-Cola

Softwarereus Microsoft wist beleggers wel te bekoren. Het concern dikte 2,8 procent aan na sterke resultaten, met name dankzij succes met clouddiensten. Fabrikant van elektrische auto's Tesla werd ruim 10 procent meer waard, na zijn tweede kwartaal op rij met winst en een recordomzet voor het bedrijf.

Frisdrankreus Coca-Cola won 3,3 procent na het openen van de boeken. Het bedrijf voerde de omzet in het laatste kwartaal fors op dankzij de populariteit van zijn suikervrije drankjes, koffie en thee. Andere grote bedrijven die met cijfers kwamen, waren telecomreus Verizon (min 0,3 procent), defensiebedrijf Northrop Grumman (plus 0,5 procent) en chemieconcern DuPont (min 8,3 procent).

De euro was 1,1033 dollar waard, tegenover 1,1028 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent in prijs tot 52,75 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 58,99 dollar per vat.