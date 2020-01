Rode koersenborden op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 762

NEW YORK (AFN) - De beursgraadmeters in New York stonden donderdag op verlies. Net zoals op de Europese en Aziatische beurzen drukten zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus op de stemming. Facebook ging daarnaast hard onderuit na een tegenvallend kwartaalbericht. Microsoft en Tesla wonnen daarentegen op een voor beleggers drukke dag met bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent lager op 28.561 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 3250 punten en techbeurs Nasdaq speelde 0,8 procent kwijt tot 9203 punten.

Facebook verloor 6,3 procent, wat gelijk staat aan tientallen miljarden dollars aan beurswaarde. De socialmediagigant ziet de kosten aanzienlijk toenemen, onder andere door maatregelen voor het bestrijden van nepnieuws. Ook groeide de omzet in het vierde kwartaal in het laagste tempo in de geschiedenis van het bedrijf.

Coca-Cola

Softwarereus Microsoft wist beleggers wel te bekoren. Het concern won 2 procent na sterke resultaten, met name dankzij succes met clouddiensten. Fabrikant van elektrische auto's Tesla schoot ruim 11 procent omhoog na zijn tweede kwartaal op rij met winst en een recordomzet voor het bedrijf.

Frisdrankreus Coca-Cola won 2,8 procent na het openen van de boeken. Het bedrijf voerde de omzet in het laatste kwartaal fors op dankzij de populariteit van zijn suikervrije drankjes, koffie en thee. Andere grote beursfondsen die met cijfers kwamen, waren telecomreus Verizon (min 1,2 procent), defensiebedrijf Northrop Grumman (min 0,9 procent) en chemieconcern DuPont (min 8 procent).

Carnival

Cruisemaatschappij Carnival stond 4,3 procent lager. Een cruiseschip van Carnival met duizenden passagiers ligt vast in een Italiaanse haven, omdat twee Chinese passagiers besmet leken met het nieuwe coronavirus. Voorlopige tests wezen er evenwel niet op dat ze het virus hadden.

De euro was 1,1035 dollar waard, tegenover 1,1028 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,9 procent in prijs tot51,79 dollar. Brentolie werd 3,2 procent goedkoper op 57,91 dollar per vat.