NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen aan de handelssessie begonnen. Zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus drukken op het sentiment. Facebook speelde in de eerste minuten tientallen miljarden dollars aan beurswaarde kwijt, na een tegenvallend kwartaalbericht van het socialmediabedrijf.

De Dow-Jonesindex stond na een klein half uur handelen 0, 2 procent lager op 28.679 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omlaag tot 3262 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 9261 punten.

Facebook stond 6,2 procent lager, na een verlies van bijna 8 procent bij de openingsbel. Dat percentage staat gelijk aan circa 50 miljard dollar aan beurswaarde. Uit kwartaalcijfers bleek dat de kosten voor bijvoorbeeld de aanpak van nepnieuws aanzienlijk toenemen. Ook groeide de omzet in het vierde kwartaal in het laagste tempo in de geschiedenis van het bedrijf.

Microsoft

Softwarereus Microsoft kreeg juist wel de handen op elkaar van beleggers. Het concern won 3 procent na de presentatie van goede resultaten, met name dankzij succes met clouddiensten. Fabrikant van elektrische auto's Tesla won 10,6 procent na zijn tweede kwartaal op rij met winst en een recordomzet voor het bedrijf.

Cruisemaatschappij Carnival ging 2,6 procent onderuit. Een cruiseschip van Carnival met ongeveer 6000 passagiers ligt vast in een Italiaanse haven, omdat twee Chinese passagiers aan boord mogelijk zijn besmet met het coronavirus.