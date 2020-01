Duidelijke verliezen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.167 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De belangrijkste aandelenbeurzen in Europa stonden donderdagmiddag duidelijk op verlies. De algehele stemming werd beheerst door zorgen over het nieuwe coronavirus in China. In Amsterdam drukte zwaargewicht Shell op de belangrijkste graadmeter na tegenvallende cijfers van het olie en gasconcern.

De AEX-index op Beursplein 5 stond vlak na het openen van de beurzen in New York 0,8 procent lager op 600,13 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 909,7 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 1,3 procent. Londen verloor 1,7 procent nadat de Bank of England zijn belangrijkste rentetarief ongemoeid had gelaten, terwijl op de financiële markt werd gespeculeerd over een verlaging.

Shell was van de hoofdfondsen de grootste verliezer met een min van 3,4 procent. De winst daalde het afgelopen kwartaal tot het laagste niveau in drie jaar. Daarnaast twijfelen analisten of het aandeleninkoopprogramma van de oliereus nog dit jaar kan worden afgerond.

Unilever

Bijna alle bedrijven in de AEX stonden op verlies. Unilever was een van de schaarse stijgers met een winst van 1,8 procent. Het verzorgings- en levensmiddelenconcern zag de omzet licht stijgen in 2019 en kondigde tevens aan zijn wereldwijde thee-activiteiten tegen het licht houden.

In de MidKap verloor Air France-KLM 0,4 procent. Air France staakt tot en met 9 februari alle vluchten van en naar China wegens angst onder personeel voor het nieuwe coronavirus.

PSA

Stern werd bij de lokale fondsen 8,9 procent meer waard. Het autobedrijf voert gesprekken met zijn Scandinavische branchegenoot Hedin over een fusie. Biotechnologiebedrijf Curetis dikte 8,5 procent aan. Dochterbedrijf Ares Genetics gaat aan de slag om bepaalde testen voor het nieuwe coronavirus ook beschikbaar te maken in Europa.

In Parijs stonden automaker PSA en olieconcern Total respectievelijk 1,7 procent en 2,4 procent lager. De twee bedrijven gaan samen accu's voor elektrische auto's ontwikkelen. Hennes & Mauritz (H&M) klom 8,2 procent in Stockholm na sterke resultaten van de Zweedse kledingketen. H&M kondigde tevens het vertrek aan van topman Stefan Persson.

De euro was 1,1020 dollar waard tegen 1,1001 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 52,60 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 58,91 dollar per vat.