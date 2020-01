Winst telecomreus Verizon lager dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 240

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse telecombedrijf Verizon boekte in het vierde kwartaal een lagere winst dan gedacht. De bedrijfstak die zich bezighoudt met vaste lijnen liep niet lekker en ook de telefoonverkopen vielen tegen. Wel pakten de inspanningen om draadloos internet aan de man te brengen goed uit.

De omzet was 34,8 miljard dollar. Dat is 1,4 procent meer dan een jaar eerder en hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Daar hield het bedrijf een winst van 5,2 miljard dollar aan over, wat weer lager was dan analisten dachten.

Verizon zet vol in op draadloos internet. Met resultaat, want het bedrijf trok hiermee meer klanten dan verwacht. Zij kregen een gratis abonnement op videostreamingdienst Disney+ aangeboden en werden zo verleid om te kiezen voor een hoger datalimiet. Verizon heeft daar wel de rekening voor moeten betalen aan Walt Disney. Daarnaast is het telecombedrijf voorloper in 5G. Daarmee gaat het de strijd aan met concurrenten T-Mobile en AT&T. Ook dat gaat gepaard met hoge kosten.