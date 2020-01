PSA en Total maken samen accu's voor e-auto's

Gepubliceerd op | Views: 680 | Onderwerpen: autoindustrie

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Automaker PSA en olie- en gasbedrijf Total gaan samen accu's voor elektrische auto's bouwen. PSA's Duitse dochter Opel sluit daartoe een samenwerking met Total-dochter Saft. De twee bouwen in eerste instantie een fabriek in Frankrijk, later volgt ook een fabriek in Duitsland.

De Franse fabriek moet in eerste instantie jaarlijks accu's met een totale capaciteit van 8 gigawattuur gaan produceren, wat later wordt opgevoerd naar 24 gigawattuur. De Duitse fabriek, die in 2030 operationeel moet zijn, krijgt diezelfde capaciteit.

Met het hele project is zo'n 5 miljard euro gemoeid. Daarvan denken PSA en Total 1,3 miljard euro aan subsidies te kunnen krijgen.