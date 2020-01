'Wall Street lager door zorgen oprukkend coronavirus'

Gepubliceerd op | Views: 1.314

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag voor een lagere opening. Het sentiment op Wall Street wordt gedrukt door zorgen over het almaar verder oprukkende nieuwe coronavirus in China, met een snel oplopend dodental. Daarnaast buigen Amerikaanse beleggers zich over een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten van grote namen als Facebook, Microsoft, Tesla en Coca-Cola.

Facebook lijkt een fors lagere opening te krijgen, nadat het technologiebedrijf aangaf dat de kosten voor bijvoorbeeld de aanpak van nepnieuws aanzienlijk toenemen. De resultaten vielen wel beter uit dan verwacht. Softwaregigant Microsoft gaat juist een positief begin krijgen dankzij sterke prestaties, geholpen door een goede gang van zaken bij clouddiensten voor de zakelijke markt.

Het aandeel Tesla staat voorbeurs stevig in het groen na een tweede kwartaal op rij met winst en een recordomzet voor het bedrijf. Ook heeft Tesla flink meer geld op zijn rekening staan, waardoor de zorgen om de financiële situatie van de fabrikant van elektrische auto's afnemen. Frisdrankproducent Coca-Cola noteert ook een plus voor aanvang, dankzij meevallende resultaten. Daarbij profiteerde het bedrijf van de populariteit van suikervrije drankjes.

Carnival

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer pakketbezorger UPS, tabaksproducent Altria, farmaceut Eli Lilly, telecomgigant Verizon Communications, defensiebedrijf Northrop Grumman, chemieconcern DuPont, verfbedrijven Axalta Coating Systems en Sherwin-Williams en investeringsmaatschappij Blackstone.

Cruisemaatschappij Carnival lijkt een stevige klap te gaan krijgen. Een cruiseschip van Carnival met ongeveer 6000 passagiers ligt vast in een Italiaanse haven, omdat twee Chinese passagiers aan boord mogelijk zijn besmet met het coronavirus.

Economie VS

Op macro-economisch gebied kwam een voorlopige raming naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 2019. De economie van de Verenigde Staten groeide op jaarbasis met 2,1 procent, net als in het derde kwartaal. Over heel 2019 ging 's werelds grootste economie met 2,3 procent vooruit. Daarnaast gingen de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS omlaag.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag een fractie in de plus op 28.734,45 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 3273,40 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 9275,16 punten.