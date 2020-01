Gepubliceerd op | Views: 395

WASHINGTON (AFN) - De economie van de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 2019 met 2,1 procent gegroeid op jaarbasis. Dat blijkt uit een eerste raming van de Amerikaanse overheid. Daarmee bleef de groei van 's werelds grootste economie onveranderd ten opzichte van het derde kwartaal.

Economen hadden in doorsnee op een plus met 2 procent gerekend. Over heel 2019 ging de Amerikaanse economie met 2,3 procent vooruit, na een plus van 2,5 procent in 2018.