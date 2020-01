UPS voorzichtig over winst vanwege uitgaven

Gepubliceerd op | Views: 321

ATLANTA (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS toonde voorzichtigheid in zijn winstvoorspellingen voor dit jaar. De prognose was lager dan waar de analisten in doorsnee op hadden gerekend. UPS wees als uitleg onder meer naar hogere uitgaven om sneller en in het weekend pakketjes te kunnen bezorgen.

UPS is momenteel bezig met een grootschalig programma van 20 miljard dollar om een efficiëntere pakketbezorger te worden. Geld wordt gestoken in automatisering van processen en andere technologische verbeteringen. De afgelopen kwartalen plukte het bedrijf al de vruchten van die investeringen. De winstgevendheid verbeterde drie kwartalen op rij. De voorzichtigheid in winstvoorspellingen voor het lopende jaar is echter een verontrustend signaal, waarschuwen kenners.

In het vierde kwartaal was er nog wel een verdere verbetering in winstgevendheid te zien. De winstmarge steeg tot dik 11 procent, van 10 procent een jaar eerder. De winst per aandeel voor heel 2019 bedroeg 7,53 dollar. Die komt dit jaar uit tussen 7,76 dollar en 8,06 dollar, denkt UPS.