Verfconcerns Axalta en Sherwin krikken winst op

PHILADELPHIA (AFN) - De Amerikaanse verfproducenten Axalta Coating Systems en Sherwin-Williams hebben afgelopen jaar hogere winsten in de boeken gezet. Bij Sherwin ging de omzet ook omhoog, bij Axalta was dat mede dankzij negatieve wisselkoerseffecten niet het geval.

Onder de streep hield Axalta 249 miljoen dollar over, tegen ruim 207 miljoen dollar een jaar eerder. De opbrengsten zakten evenwel van 4,7 miljard tot 4,5 miljard dollar. Het was al langer bekend dat de omzet onder druk stond bij Axalta, dat ook al een tijdje bezig is zijn strategische opties tegen het licht te houden. Dat laatste proces is nog niet afgerond.

"We blijven gemengde vraag zien in onze eindmarkten voor 2020", geeft topman Robert Bryant aan. De branchegenoot van het Nederlandse AkzoNobel houdt in zijn prognoses voor dit jaar wederom rekening met een lichte omzetdaling, al zal die waarschijnlijk wel een stuk kleiner zijn dan vorig jaar.

AkzoNobel

Enkele jaren geleden praatte AkzoNobel nog met Axalta over een overname. Maar daar is de laatste tijd geen sprake meer van. AkzoNobel stelde in oktober nog dat er voorlopig even geen grote fusies en overnames meer in zitten. "We kijken uiteraard naar alle strategische mogelijkheden, maar zien nu vooral kansen met kleine overnames die makkelijk in te passen zijn", zo klonk het. Er waren vorig jaar wel veel speculaties over een nieuwe deal in de verfbranche. Branchegenoten Kansai Paint en PPG Industries zouden juist een bod op Axalta overwegen.

Sherwin, dat veel groter is dan Axalta, hield over 2019 zo'n 1,5 miljard dollar winst over, tegen 1,1 miljard dollar in 2018. De omzet ging met ruim 2 procent omhoog tot 17,9 miljard dollar. In zijn vooruitzichten voor 2020 spreekt het bedrijf van een aanhoudende groei vanuit de Noord-Amerikaanse bouw- en architectuurwereld. Over de gehele linie is het beeld waarschijnlijk vergelijkbaar met vorig jaar, denkt Sherwin. De jaaromzet zal waarschijnlijk met 2 tot 4 procent toenemen.