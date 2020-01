Hogere omzet voor farmaceut Eli Lilly

Gepubliceerd op | Views: 52

INDIANAPOLIS (AFN) - De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly draaide in het vierde kwartaal een hogere omzet. Ook de winst ging fors omhoog. Het bedrijf wist meer medicijnen te verkopen en compenseerde zo voor een lichte daling van de prijzen. Vooral nieuwe medicijnen verkopen goed.

De omzet van Eli Lilly steeg met 8 procent naar 6,1 miljard dollar. Daar hield het bedrijf een winst aan over van zo'n 1,5 miljard dollar, een derde meer dan een jaar eerder. Volgens topman David Ricks staat het bedrijf aan het begin van een periode van groei. De omzet van nieuwe medicijnen gaat namelijk omhoog, terwijl het bedrijf heeft kunnen snijden in de kosten. Daardoor ontstaat ruimte om investeren in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

De helft van de omzet wordt gegenereerd door acht medicijnen die vanaf 2014 op de markt zijn gebracht. Vooral het diabetesmedicijn Trulicity en huidmedicijn Taltz verkochten goed. De omzet van beide medicijnen steeg met ongeveer een derde tot respectievelijk 1,2 miljard en 420 miljoen dollar.

Net als het voorgaande kwartaal stijgt de omzet omdat er grotere volumes worden verkocht en niet omdat de prijzen omhoog zijn gegaan. Farmaceuten krijgen vanuit de Amerikaanse politiek steeds meer kritiek op prijsverhogingen voor medicijnen. De prijzen daalden met 1 procent, maar daar stond een volumegroei van 10 procent tegenover.