Tabaksreus Altria schrijft weer miljarden af op Juul

RICHMOND (AFN) - Sigarettenfabrikant Altria heeft nog eens 4,1 miljard dollar afgeschreven op zijn belang in vapebedrijf Juul. Het is de tweede afschrijving in korte tijd, want eind oktober haalde Altria al 4,5 miljard dollar van de waarde van dat belang af. In 2018 telde de tabaksreus nog 12,8 miljard dollar neer voor 35 procent van Juul, maar nu schat het de waarde daarvan nog maar op een derde.

De afschrijving is het gevolg van de toename van het aantal rechtszaken tegen Juul. Altria denkt dat het vapebedrijf, dat in verband wordt gebracht met een mysterieuze longziekte, de komende tijd nog vaker aangeklaagd zal worden. Altria en Juul kwamen verder nieuwe voorwaarden voor de samenwerking overeen zodat de tabaksreus nu twee bestuursleden mag benoemen bij Juul.

Ook kan Altria onder de samenwerking uit als het belang in Juul minder dan 1,3 miljard dollar waard is of als het vapebedrijf zijn e-sigaretten langer dan een jaar niet in de Verenigde Staten mag verkopen.

De omzet van Altria daalde vorig jaar met 1 procent tot 25,1 miljard dollar. Onder de streep bleef door de afschrijving een verlies van 1,8 miljard dollar over. De operationele winst steeg wel tot 2,4 miljard dollar van 1,7 miljard dollar een jaar eerder.