Northrop profiteert van grotere vraag naar wapens

Gepubliceerd op | Views: 118

FALLS CHURCH (AFN) - Northrop Grumman, producent van onder meer de B2-bommenwerper en de Global Hawk-drone, profiteerde het afgelopen kwartaal van meer vraag naar zijn wapensystemen. Daarbij was er vooral veel interesse voor satellieten. Het concern kreeg flink meer opdrachten binnen en zag de omzet aandikken bij drie van zijn vier onderdelen.

Bij zijn ruimtevaartdivisie leverde Northrop Grumman meer speciale satellieten, die waarschuwingen afgeven bij een vijandige raketaanval. De Innovation Systems-divisie, die is gevormd uit de overname van rakettenfabrikant Orbital ATK, deed het goed met satellieten en vluchtsystemen. De rakettentak voerde de verkopen van onder meer raketsystemen voor marineschepen op.

In totaal liepen de opbrengsten in het vierde kwartaal met 7 procent op tot bijna 9 miljard dollar. Onder de streep resteerde een min van 409 miljoen dollar. Het nettoverlies kwam volgens het bedrijf door nieuwe boekhoudkundige regels. Het Amerikaanse concern zette daardoor een afschrijving van 1,4 miljard dollar in de boeken gerelateerd aan uitbetalingen voor pensioenen.