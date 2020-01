Britse centrale bank laat rente onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 318 | Onderwerpen: Groot-Britannië, rente

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse centrale bank handhaaft de rente. Dat liet de Bank of England (BoE) donderdag weten. Het belangrijkste rentetarief in Groot-Brittannië blijft staan op 0,75 procent.

Het besluit om de rente niet te wijzigen werd door beleidsmakers genomen met zeven stemmen voor en twee tegen. Op de financiële markten was verwacht dat de rente onveranderd zou blijven, al werd wel gespeculeerd op een mogelijke renteverlaging na een reeks tegenvallende macro-economische cijfers uit het Verenigd Koninkrijk de afgelopen tijd.

Volgens de BoE was een renteverlaging nu nog niet nodig na een verbetering van het ondernemersvertrouwen na de grote overwinning van premier Boris Johnson bij de verkiezingen vorige maand. Daardoor is de onzekerheid over de brexit afgenomen. De Britten treden vrijdag uit de Europese Unie.

Opvolging Carney

Het is de laatste rentevergadering onder leiding van centralebankgouverneur Mark Carney die wordt opgevolgd door Andrew Bailey. Bailey neemt in maart het stokje over van de Canadees Carney die in 2013 aantrad bij de Britse centrale bank.

De BoE schroefde verder zijn prognoses voor de economische groei omlaag. De Britse economie zal dit jaar naar verwachting met 0,75 procent groeien, terwijl in november nog op 1,75 procent werd gerekend. Ook de prognoses voor 2021 en 2022 werden neerwaarts bijgesteld. Het pond sterling zat in de lift na het rentebesluit.