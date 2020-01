Brexit speelde rol bij keuze Renewi voor Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 655 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - Afvalverwerker Renewi heeft voor een tweede beursnotering in Amsterdam gekozen om zo beleggers te trekken die in euro's willen of moeten beleggen. De brexit speelde daarbij ook een rol, gaf topman Otto de Bont toe. Sommige institutionele beleggers mogen namelijk niet beleggen op markten buiten de Europese Unie.

De Amsterdamse notering werd daarmee een feit vlak voor de brexitdeadline op vrijdag terwijl Renewi al langer plannen had. Dat uitstel had volgens De Bont te maken met wat uitdagingen die het bedrijf had. "We wilden met vertrouwen over de toekomst kunnen praten."

Renewi had de afgelopen jaren problemen rond dochteronderneming ATM, die vervuilde grond door verwarming schoonmaakt. Eind vorig jaar besloot de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat de schoongemaakte grond van dat bedrijf gebruikt mag worden. "Het was een kwestie van 'is schoon schoon genoeg?'", aldus De Bont. Door het oponthoud ontwikkelde ATM echter ook een manier om de schoongemaakte grond weer te scheiden in zand en grind.

Geen nieuwe aandelen

Bij de notering in Amsterdam gaf Renewi, dat enkele jaren geleden ontstond uit een fusie tussen het Britse Shanks en het Nederlandse Van Gansewinkel, geen nieuwe aandelen uit. Ook de komende jaren heeft het bedrijf geen plannen voor een emissie, zegt De Bont. "Als er een CO2-taks komt, kan het gebruik van secundaire grondstoffen interessanter worden voor bedrijven. Wellicht dat we dan extra kapitaal nodig hebben voor investeringen", kijkt hij verder vooruit.

Renewi haalt al 90 procent van de omzet uit de Benelux, wat de keuze voor Amsterdam ook hielp. "Bovendien zijn beleggers hier meer geïnteresseerd in circulariteit", merkte De Bont tijdens de roadshows. "We hebben traditiegetrouw veel Amerikaanse en Britse aandeelhouders en daar speelt dat veel minder." Bovendien zijn er veel zogeheten private wealth funds gevestigd in de Benelux. Die fondsen, die de rijkdom van families beheren, letten volgens De Bont extra op de impact van de bedrijven waar ze in beleggen.