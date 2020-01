'Core Labs houdt marges op niveau'

Gepubliceerd op | Views: 272

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Labs) heeft het lastig op de schaliemarkt, maar is nog wel in staat om behoorlijke marges te realiseren. Dat concluderen analisten van ING op basis van de cijfers van de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie.

De marktvorsers wijzen erop dat de Core Labs in zijn nieuwe cijferupdate niet heeft getornd aan zijn financiële verwachtingen. Het bedrijf sneed eind december wel in zijn winst- en omzetverwachting voor het vierde kwartaal, onder meer vanwege lastige marktomstandigheden en moeizamere gesprekken met klanten.

Volgens de analisten zal het waarschijnlijk weer beter gaan met Core Labs zodra de situatie op de schaliemarkt verbetert.

Het advies voor het aandeel blijft staan op hold met een koersdoel van 45 dollar. Op de beurs in Amsterdam noteerde Core Labs donderdag rond 10.00 uur 0,6 procent hoger op 33,00 euro.