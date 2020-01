Nintendo denkt meer Switch-consoles te kunnen slijten

Gepubliceerd op | Views: 48

KYOTO (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Nintendo verwacht meer van zijn Switch-spelcomputers te slijten dan waar het eerder van uitging. De Japanners denken in het lopende boekjaar dat loopt tot april zeker 19,5 miljoen consoles te kunnen verkopen. Dat zijn er 1,5 miljoen meer dan waar eerder op werd gerekend.

In de eerste negen maanden van het boekjaar tot en met december bracht Nintendo 12,6 miljoen Switch-apparaten aan de man. De Japanners begonnen in december in samenwerking met techreus Tencent met de verkopen van de spelcomputers in China. Ook is het bedrijf na de zomer begonnen met de verkoop van de eenvoudigere en goedkopere Lite-versie van de Switch. Daarvan zijn er inmiddels 5,2 miljoen van verkocht.

De Switch is nu zo'n drie jaar op de markt. Doorgaans geldt voor hardware een levenscyclus van een jaar of vijf. Concurrenten Microsoft en Sony zitten met hun apparaten aan het einde van die cyclus. Eind dit jaar staan bij die bedrijven nieuwe consoles gepland.

Nintendo sloot het kwartaal af met een operationele winst van 168,7 miljard yen (1,4 miljard euro) en verhoogde zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar naar 300 miljard yen. Marktkenners hadden evenwel op meer gerekend.