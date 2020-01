'OPEC komt sneller bijeen door coronavirus'

Volgens mij volgt Algerijnse minister het nieuws niet van WHO.

Gisteren een persconferentie.

China kreeg alle lof dat ze massaal de virus proberen aan te pakken en dat "ongecontroleerd" uitbraak niet aan de orde is.



China heeft snel gereageerd en waren transparant en zelfs internationale virus community waren te spreken over de manier hoe ze te werk gingen.



Als er ongecontroleerde uitbraak is, dan is het wel bij Zuid Afrikaanse landen/Midden Oosten.



In China zitten ze nu in de incubatieperiode en proberen samen met WHO te achterhalen hoe het is ontstaan en muteert.