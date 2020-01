Aedifica begint uitrookprocedure inzake Hoivatilat

Gepubliceerd op | Views: 264

BRUSSEL (AFN) - Woonzorgvastgoedgroep Aedifica heeft vrijwel alle aandelen van de Finse branchegenoot Hoivatilat in handen en begint met een uitrookprocedure om het resterende kleine plukje in handen te krijgen. Dat proces is naar verwachting ergens in de komende maanden afgerond. Dat kondigde het Belgische bedrijf dat ook een notering heeft aan de Amsterdamse beurs aan, na afloop van de zogeheten ‘subsequent offer period’.

Aedifica bezit momenteel 98,2 procent van de aandelen Hoivatilat. Het is de bedoeling dat Hoivatilat na de overname van de beurs in Helsinki verdwijnt.

In november deed Aedifica een vrijwillig openbaar overnamebod uit op alle aandelen van Hoivatilat.