Truckbouwer Volvo blijft overeind in moeilijke markt

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Truck- en busfabrikant Volvo wist de omzet in het vierde kwartaal op jaarbasis stabiel te houden, ondanks moeilijke omstandigheden op belangrijke markten. Dat had Volvo deels te danken aan een opsteker in Brazilië, waar de vraag naar vrachtwagens onverwachts toenam.

De opbrengsten van Volvo bleven in het vierde kwartaal vrijwel gelijk op 105 miljard Zweedse kroon, omgerekend bijna 10 miljard euro. Onder de streep resteerde 6,8 miljard kroon.

Volvo leverde in de verslagperiode minder trucks in Europa. Ook is de truckbouwer in Noord-Amerika bezig de productie terug te schalen. De vraag op die markten neemt af, onder meer omdat klanten hun vrachtwagenvloot de afgelopen jaren moderniseerden en uitbreidden. Al met al zag Volvo vorig kwartaal zijn orderboek krimpen.

Dit jaar denkt Volvo 275.000 vrachtwagens bestemd voor zwaar werk te leveren in Europa en 240.000 in Noord-Amerika.