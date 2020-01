Autobedrijf Stern wil fuseren met Scandinavisch Hedin

Gepubliceerd op | Views: 721

AMSTERDAM (AFN) - Autobedrijf Stern praat met zijn Scandinavische branchegenoot Hedin Automotive over een fusie van hun activiteiten. De gesprekken zijn op basis van exclusiviteit en er kan nog geen zekerheid gegeven worden dat een samensmelting door zal gaan, aldus de twee in een verklaring. Maar het bundelen van krachten wordt wel gezien als "de beste weg voorwaarts".

Stern en Hedin zouden elkaar sterk aanvullen, zo is de gedachte, zowel op geografisch gebied als voor wat betreft de gevoerde automerken. Daarnaast zou een combinatie van beide bedrijven een goede positie hebben om "een leidende rol te spelen in de verwachte verdere consolidatie van automotive retailers in de eurozone".

Na een fusie wil de combinatie een notering houden op Euronext Amsterdam.