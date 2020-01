Scherpe winstdaling voor olie- en gasreus Shell

Het lijkt wel of men bij Shell zelf niet meer weet welke weg zij moeten bewandelen.



Shell wordt terecht geprofileerd als een olie- en gasreus die in het verleden garant stond voor goede resultaten zeker vwb hun dividendpolitiek.



Indien je als bedrijf de financiele mogelijkheden hebt mag je toch wat meer daadkracht verwachten en die mis ik op alle fronten.

De investeringen zullen in 2020 waarschijnlijk uitkomen aan de onderkant van de geplande 24-29 miljard.

Het aangekondigde aandeleninkoopprogramma wordt zeker qua snelheid in de ijskast gezet.

Wordt deze voorzichtigheid ingegegeven door de opnieuw geschatte actuele voorraden die la als reden worden opgevoerd voor de winstval.



Kom aan Shell, dat moet beter en sneller indien er moeilijheden zijn met in het verleden geactiveerde bedragen voor olie en gas zullen de investeringen omhoog moeten in alternatieve energie ipv een rem op investeringen.

Dat er getwijfeld wordt aan de winstgevendheid van Big-Oil is een gegeven en dat er slachtoffers zullen vallen in de sector is te voorzien maar gezien de financiele slagkracht binnen Shell moeten jullie toch in staat zijn om als een van de winnaars uit die strijd te voorschijn te komen.