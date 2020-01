Unilever houdt thee-divisie tegen het licht

Gepubliceerd op | Views: 1.517

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Was- en levensmiddelenconcern Unilever gaat zijn wereldwijde thee-activiteiten tegen het licht houden. Volgens topman Alan Jope liggen alle opties voor de divisie op tafel, zo zei hij bij de publicatie van de jaarcijfers. Verder meldde Jope dat nog niet duidelijk is in hoeverre het nieuwe coronavirus invloed zal hebben op de toekomstige resultaten. Unilever vindt het niet nodig om daar nu al geld voor opzij te zetten.

Unilever zette afgelopen jaar een omzet van 52 miljard euro in de boeken. Deze viel daarmee 2 procent hoger uit dan een jaar eerder. Wisselkoerseffecten pakten gunstig uit voor de onderneming. Daartegenover vielen de opbrengsten uit spreads weg door de eerdere verkoop van die divisie. De winst kwam uit op 6 miljard euro. Dat was ruim een derde minder dan een jaar eerder, toen de winst werd gestuwd door de opbrengsten uit de verkoop van de spreadtak.

Het concern sloot het jaar af met een onderliggende omzetgroei van 2,9 procent. De Brits-Nederlandse onderneming kwam eind vorig jaar al met een omzetwaarschuwing vanwege lastige marktomstandigheden. Doorgaans mikt het bedrijf op een onderliggende omzetgroei van minstens 3 procent.

Lipton

Dat nu de toekomst van de theetak wordt onderzocht is geen verrassing. Unilever beloofde eerder al zijn merkenportefeuille tegen het licht te houden. Unilever verwacht medio dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de toekomst van de theetak, met onder meer het merk Lipton, die in 2019 goed was voor een omzet van 3 miljard euro.

Ook moet op termijn meer duidelijk worden over de impact van het Wuhan-virus, dat in delen van China ervoor zorgt dat het openbare leven stil is komen te liggen. Volgens financieel directeur Graeme Pitkethly kan het niet anders dan dat ook Unilever door de kwestie wordt geraakt, zoals volgens hem de hele economie wordt geraakt.

Bij Unilever gaat volgens hem onder meer om de mindere verkopen van verzorgingsproducten, ook omdat mensen minder reizen en een daling van leveringen van producten aan bijvoorbeeld restaurants. Er zal volgens Pitkethly ook meer duidelijk worden als de vakantieperiode vanwege het Chinese nieuwjaar erop zit.