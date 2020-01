'Shell en Unilever in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 3.324

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag waarschijnlijk lager beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. De verdere verspreiding en het snel oplopende dodental van het nieuwe coronavirus in China drukken op het beurssentiment. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de bedrijfsresultaten. Op het Damrak kwamen onder meer zwaargewichten Shell en Unilever met kwartaalcijfers.

De Aziatische beurzen gingen donderdag stevig omlaag door de vrees voor de economische impact van het coronavirus. De Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 2,4 procent. Het aantal doden in China door de uitbraak van het virus is gestegen naar 170. Volgens de Chinese autoriteiten staat op dit moment van 7711 mensen vast dat ze het Wuhan-virus hebben.

Beleggers verwerken daarnaast nog het besluit van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, om de rente onveranderd te houden. Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten blijft daarmee conform verwachting staan op 1,5 procent tot 1,75 procent.

Shell

Olie- en gasconcern Shell boekte in het afgelopen kwartaal een aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten van 2,9 miljard dollar. Het bedrijf blijft verder bij zijn doelstelling voor afronding van het aandeleninkoopprogramma van 25 miljard dollar. Levensmiddelenconcern Unilever realiseerde in het vierde kwartaal van 2019 een onderliggende omzetgroei van 1,5 procent en handhaafde zijn omzetdoelstelling voor 2020. De impact van het coronavirus in China is volgens Unilever nog ongewis.

Ook GrandVision staat in het nieuws. Brillenverkopers hebben hun zorgen geuit over de overname van het optiekconcern door brillengigant EssilorLuxottica. Ze hebben bij de Europese Commissie, die de overname moet goedkeuren, aangegeven bang te zijn voor hogere prijzen en minder keuze.

Chipbedrijven

De Brits-Nederlandse afvalverwerker Renewi krijgt donderdag een notering op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf heeft al een notering in Londen. Er worden geen nieuwe aandelen uitgeven bij de beursgang.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op het kwartaalbericht van Samsung. De Zuid-Koreaanse techreus rekent voorzichtig op een herstel van de wereldwijde chipmarkt. 's Werelds grootste maker van geheugenchips hield daarbij wel een flinke slag om de arm. Zo speelt het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China nog een rol en is ook de wereldwijde economische impact van het coronavirus nog onduidelijk.

De euro was 1,1011 dollar waard tegen 1,1001 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 52,67 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 59,08 dollar per vat.