Onrust Hongkong drukt winst horlogemaker Swatch

BIEL (AFN) - Horlogemaker Swatch heeft het afgelopen jaar een lagere winst in de boeken gezet. Met name de aanhoudende protesten in Hongkong deden het resultaat van de Zwitserse onderneming geen goed. Toeristen dachten wel twee keer na alvorens naar de stadstaat, waar doorgaans veel klokjes worden verkocht, af te reizen. Verder had Swatch te maken met de hevige concurrentie op de markt voor smartwatches, die vooral de verkoop van goedkopere Swatch-modellen in de weg zat.

Swatch sloot het jaar af met een operationele winst van iets meer dan 1 miljard Zwitserse frank (952 miljoen euro). Dat betekende op jaarbasis een daling van 11 procent. Het was voor het eerst in drie jaar dat de winst van Swatch lager uitviel.

Voor dit jaar rekent Swatch op een gezonde groei in vrijwel al zijn markten. Over de verkopen in Hongkong is het bedrijf wat terughoudender. De resultaten van Swatch zijn voor een groot deel afhankelijk van de prestaties in Hongkong. Marges in de stadstaat zijn doorgaans hoger vanwege de lagere belastingen.