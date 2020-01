Topman automaker Jaguar Land Rover weg

Gepubliceerd op | Views: 195

LONDEN (AFN) - De Britse automaker Jaguar Land Rover (JLR) gaat afscheid nemen van zijn topman. De 65-jarige Duitser Ralf Speth gaat zijn contract dat loopt tot september niet verlengen, zo bleek donderdag uit een melding bij de beurstoezichthouder van India. Daar is moederbedrijf Tata gevestigd.

Helemaal weg bij JLR gaat Speth overigens niet. Hij blijft aan als niet-uitvoerend vicevoorzitter van de onderneming. Ook houdt hij zijn functie als bestuurder van Tata. Naar een opvolger van Speth bij JLR wordt inmiddels gezocht.

Het vertrek van Speth komt op een cruciaal moment voor Tata Motors, dat op zijn thuismarkt last heeft van zeer zware marktomstandigheden. Daardoor is JLR van groter belang geworden voor de autotak van Tata Sons, maar ook de Britten zitten in een lastige situatie. JLR is bezig met een reorganisatie waarbij wereldwijd 4500 banen worden geschrapt. Dat is nodig om weerstand te bieden tegen de afnemende vraag in China, de onzekerheid rondom de effecten van de brexit op de onderneming en de draai van de auto-industrie naar zuinigere wagens.

Tata Motors kocht JLR in 2008 van het Amerikaanse Ford voor 2,3 miljard dollar.